Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

На Крымском мосту закрыли движение автомобилей

На Крымском мосту временно перекрыли движение машин

close
100%
Ulf Mauder/Global Look Press

Движение автомобилей на Крымском мосту временно закрыли. Об этом сообщает Telegram-канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении.

Водителей попросили сохранять спокойствие и выполнять указания сотрудников транспортной безопасности.

До этого проезд транспорта по мосту через Керченский пролив перекрывали 16 и 14 февраля. Проезд по этой переправе периодически закрывают, в том числе из-за попыток атак на Крым и воздушных тревог.

5 февраля командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины Алексей Неижпапа заявил, что Крымский мост не достоит до конца года. Он утвердительно ответил на вопрос, можно ли считать Крымский мост потенциально разрушенным, и добавил, что знает, как это сделать.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что необходимости в строительстве подземного тоннеля через Керченский пролив сейчас нет.

Все новости на тему:
Крым
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами