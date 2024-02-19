На Крымском мосту закрыли движение автомобилей

Движение автомобилей на Крымском мосту временно закрыли. Об этом сообщает Telegram-канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении.

Водителей попросили сохранять спокойствие и выполнять указания сотрудников транспортной безопасности.

До этого проезд транспорта по мосту через Керченский пролив перекрывали 16 и 14 февраля. Проезд по этой переправе периодически закрывают, в том числе из-за попыток атак на Крым и воздушных тревог.

5 февраля командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины Алексей Неижпапа заявил, что Крымский мост не достоит до конца года. Он утвердительно ответил на вопрос, можно ли считать Крымский мост потенциально разрушенным, и добавил, что знает, как это сделать.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что необходимости в строительстве подземного тоннеля через Керченский пролив сейчас нет.