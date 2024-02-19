Сосед напал на подростка из-за громкой музыки и едва не сломал ребенку челюсть

В Невском районе Петербурга полиция разбирается в обстоятельствах конфликта между взрослым мужчиной и подростком, ссора произошла из-за громкой музыки. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Латышских Стрелков, в детскую больницу был госпитализирован 16-летний подросток с травмой нижней челюсти.

Юноша рассказал медикам, что на него напал сосед, которому не понравилась, что молодой человек слишком громко слушал музыку. Мужчина сначала сделал мальчику замечание, а потом ударил кулаком в челюсть и распылил в него перцовый баллончик. По факту избиения несовершеннолетнего проводится проверка.

Ранее в Уфе повар избил коллегу за готовку под музыку.