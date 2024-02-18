Юлия Навальная сделала первую публикацию в соцсети после смерти мужа в российской колонии. Ее пост появился на странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Она опубликовала совместную фотографию с Алексеем Навальным с подписью «я тебя люблю».

До этого глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил в эфире телеканала Sky News, что Лондон рассмотрит введение индивидуальных санкций в связи со смертью Алексея Навального. По словам дипломата, британские власти не объявляют о санкциях заранее, поэтому он не может сказать больше по этому поводу.

Также советник-посланник посольства России в Лондоне, который был вызван в пятницу в МИД Британии в связи со смертью Навального, заявил представителям британской стороны о неприемлемости вмешательства во внутренние дела РФ.

16 февраля в ИК-3 «Полярный волк» в поселке Харп осужденный Навальный почувствовал себя плохо, вернувшись с прогулки, и практически сразу потерял сознание. Реанимационные действия проводились в течение получаса, но оказались безуспешными. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД Китая не стали комментировать смерть Навального.