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Telegram после крупного сбоя восстановил работу

Мессенджер Telegram возобновил работу после масштабного сбоя

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Мессенджер Telegram восстановил работу после крупного сбоя, свидетельствуют данные сервиса по отслеживанию сбоев сайтов и порталов Downdetector.

Согласно информации ресурса, больше жалоб от пользователей платформы не поступало.

Незадолго до этого в работе Telegram произошел массовый сбой. Перестали работать приложение мессенджера и его веб-версия. По данным сервиса Downdetector, проблемы были зафиксированы около 14:08 мск. О сбое сообщили 490 пользователей мессенджера. Как заявили в Центре мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора, он вызван проблемой с работой внутренней инфраструктуры сервиса.

Ранее сообщалось, что большую часть паролей россиян можно взломать всего за одну минуту.

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