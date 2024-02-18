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Стала известна предварительная причина сбоя в работе Telegram

ЦМУ: сбой в Telegram случился из-за проблемы в инфраструктуре сервиса

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Rafael Henrique/Global Look Press/Keystone Press Agency

Массовый сбой в работе популярного мессенджера Telegram вызван проблемой с работой внутренней инфраструктуры ресурса. Об этом сообщает пресс-служба Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора.

«Предварительно он вызван проблемой с работой внутренней инфраструктуры сервиса», — указывается в публикации.

Согласно имеющимся данным, крупные помехи в работе приложения и веб-версии ресурса затронули несколько стран, в том числе Российскую Федерацию.

Незадолго до этого в работе Telegram произошел массовый сбой. Перестали работать приложение мессенджера и его веб-версия. По данным сервиса Downdetector, проблемы были зафиксированы около 14:08 мск. В настоящее время о сбое сообщили 490 пользователей мессенджера.

В конце января массовый сбой произошел в работе рунета. Сотни популярных сайтов и приложений перестали открываться. С этим столкнулись жители всех регионов. В частности, перестали открываться или слишком долго загружались страницы и приложения маркетплейсов, Mail.ru, поисковик «Яндекс», портал «Госуслуги» и многие другие. У маркетплейсов наблюдались проблемы с выдачей заказов. Сбой объяснили технической проблемой, связанной с глобальной инфраструктурой DNSSEC.

Ранее сообщалось, что большую часть паролей россиян можно взломать всего за одну минуту.

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