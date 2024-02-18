Депутат назвал непоколебимой готовность россиян поддержать Путина на выборах

Никакие события не способны поколебать решимость россиян голосовать за Владимира Путина на предстоящих выборах президента России. Об этом по итогам социологических исследований по электоральному рейтингу кандидатов в президенты РФ заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

Он подчеркнул, что и Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), и Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) показывают примерно одни цифры поддержки Путина — 79% и 81% соответственно.

«Возможно в ходе выборной кампании эта поддержка еще больше возрастет. Поэтому вся страна и весь народ полностью объединены вокруг единого кандидата. Это действительно единственный человек из всех кандидатов, который на деле доказал, что он может сделать Россию великой и может привести ее к победе», — сказал депутат.

Матвейчев считает, что на предстоящих выборах нет никакой конкуренции. По его мнению, главная интрига этой выборной компании — кто займет второе место.

«Каждый из остальных кандидатов отрабатывает, как может. Владислав Даванков работает на молодежь, пытается хайповать, делать провокативные заявления, которые как раз молодежи и могут понравиться. Учитывая, что какая-то часть оппозиции тоже решила поддержать Даванкова, то это, наоборот, может дать ему какой-то процент », — сказал он.

При этом депутат отметил, что у коммунистов традиционный процент скорее всего будет снижен.

«Если бы на выборах был Геннадий Зюганов или какая-то более молодая фигура, то наверное эта фигура могла бы собрать традиционный коммунистический электорат. Но Николай Харитонов ведет кампанию блекло, неинтересно и теряет даже коммунистический электорат, тем более что очень многие коммунисты в данной международной политической ситуации склонны поддержать вообще Путина», — добавил он.

Матвейчев считает, что снижение коммунистического электората и приобретение Даванковым молодежного и оппозиционного электората ставят их по сути дела в равные условия.

Также депутат отметил, что Леонид Слуцкий пытается взять электорат Жириновского. «Где-то это ему удается за счет новых каких-то идей, а где-то наоборот не удается, потому что они не совсем похожи по психотипу. Поэтому все кандидаты действительно в равных условиях, и эта борьба за второй место интересная и будет разгораться», — заключил Матвейчев.

Ранее сообщалось, что большинство россиян (79%) заявили о готовности голосовать за кандидата в президенты на выборах 2024 года и действующего главу государства Владимира Путина. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).