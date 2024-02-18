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Россиянину оторвало часть руки взрывом петарды

«78.ru»: в Петербурге мужчине оторвало часть руки взрывом петарды

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Shutterstock/InfinitumProdux

Жителю Петербурга частично ампутировало руку взрывом петарды. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в квартир на улице Маршала Казакова, у 27-летнего мужчины в руках взорвалась петарда. Пострадавшему частично ампутировало руку, петербуржец госпитализирован.

Известно, что молодой человек имеет судимость за изнасилование и привлекался к административной ответственности за распитие алкоголя в общественных местах. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее подросток из Нижнего Новгорода поджег петарду на фуд-корте и устроил взрыв в ТРЦ.

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