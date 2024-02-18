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Патриотическое воспитание охватит более двух третей российских детей до конца года

Голикова: число получающих патриотическое воспитание детей вырастет до 72%

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Более 70% детей и молодежи возрастом 5–19 лет будут встроены в систему патриотического воспитания до конца 2024 года. Об этом на пленарной сессии «Разговоры о важном: сфера образования» рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, ее цитирует ТАСС.

По словам Голиковой, охват 72% детей и подростков системой воспитания к концу 2024 года — одна из ключевых задач федерального проекта «Патриотическое воспитание», который реализуют с 2021-го. Вице-премьер отметила, что исполнению задачи во многом способствует деятельность молодежной организации «Движение первых».

Голикова также назвала текущую систему образования конкурентоспособной, заявила, что образовательные организации обеспечивают работой 9,5% занятого населения России, а также привела данные опроса ВЦИОМ, согласно которым 95% школьников гордятся страной, в которой родились.

До этого первый замглавы комитета ГД по просвещению от фракции «Справедливая Россия — За правду» Яна Лантратова предложила организовать мероприятия в российских школах 24 февраля, посвященные годовщине начала специальной военной операции на Украине.

Ранее стало известно, что в новый школьный предмет «Основы безопасности и защиты Родины» включат разделы по информационной безопасности и киберугрозам.

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