В аэропорту Новосибирска самолет задел крылом спецтехнику

Самолет авиакомпании «Алроса» в аэропорту Новосибирска получил повреждение после столкновения со спецтехникой. Об этом сообщается в Telegram-канале Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По предварительным данным, 17 февраля у самолета, выполнившего рейс по маршруту Мирный (Якутия) – Новосибирск, были повреждены элементы законцовки крыла в результате соприкосновения с автомобилем аэродромной техники.

Якутская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований в сфере безопасности полетов, в ходе которой оценит действия экипажа воздушного судна.

«Причины авиационного события выясняются, пострадавших нет», — уточнили в ведомстве.

В январе самолет авиакомпании «Победа», следовавший из Москвы в Кемерово, был вынужден совершить посадку в аэропорту Новосибирска из-за технической неисправности.

До этого самолет «Аэрофлота» сел в Новосибирске из-за попавшей в него молнии. Пилоты Boeing 737-800 столкнулись с сильным ветром перед посадкой в пункте назначения и стали заходить на второй круг, но в этот момент в самолет дважды ударила молния. В результате лайнер не получил каких-либо повреждений, однако экипаж уже ушел на запасной аэродром — Толмачево.

Ранее в аэропорту Сиднея автомобиль врезался в самолет.