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В Германии поразились тому, как быстро ВСУ сдали укрепления в Авдеевке

Журналист Bild Репке заявил, что потрясен выводом украинских войск из Авдеевки

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Gleb Garanich/Reuters

Вооруженные силы России сумели взять Авдеевку, несмотря на наличие у ВСУ серьезных укреплений, основным из которых являлся коксохимзавод. О том, как потряс его этот факт, рассказал на своей странице в соцсети X журналист и обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Репке.

Репке отметил, что завод был самой укрепленной позицией в районе, поэтому журналиста поразила его быстрая сдача и оперативный отход украинских войск.

«Даже учитывая, что [ВСУ] планировали «вывести части из города и перейти к обороне на более выгодных позициях», вы можете видеть мое легкое потрясение», — написал журналист.

17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину об освобождении населенного пункта Авдеевка «от украинских националистов». В МО РФ отметили, что взятый под контроль населенный пункт являлся мощным оборонительным узлом ВСУ. Потери украинской стороны, по данным ведомства, составили более 1500 военнослужащих в течение истекших суток. При этом отдельным разрозненным подразделениям удалось спешно покинуть Авдеевку, оставив вооружение и военную технику.

Ранее на взятие Авдеевки российской армией отреагировал американский бизнесмен Илон Маск.

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