На Дальнем Востоке самолет совершил аварийную посадку из-за обледенения

В Комсомольске-на Амуре совершил экстренную посадку двухмоторный самолет L-410 с двумя членами экипажа на борту. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

По данным агентства, воздушное судно направлялось из Николаевска-на-Амуре в Хабаровск, когда попало в зону обледенения. После этого самолет запросил посадку в аэропорту Хурба, где впоследствии и приземлился. По предварительной информации, пострадавших нет.

17 февраля сообщалось об инциденте на борту самолета Boeing 737-800, который выполнял рейс Москва — Стамбул, когда на борту произошло задымление. Экипаж принял решение вернуться в столицу России и запросил посадку в аэропорту Шереметьево. Через 20 минут после этого Boeing 737-800 благополучно приземлился, а через три часа пассажиры рейса улетели в Турцию на резервном самолете.

В тот же день в Махачкале вынужденно приземлилось воздушное судно, направлявшееся в Сочи — у пассажира подскочило давление, и ему потребовалась срочная медицинская помощь.

Ранее сообщалось об инциденте в Москве, где самолет Sukhoi Superjet совершил аварийную посадку из-за отказа двигателя.