Задыхающаяся пенсионерка несколько часов ждала бригаду скорой помощи

В британском графстве Лестершир пенсионерка с пневмонией три часа ждала скорую помощь, которая так и не приехала, спасти женщину не удалось. Об этом сообщает Metro,

67-летняя Джанет Лайон из Лестершира позвонила в службу 999 с жалобами на трудности с дыханием. Пенсионерка просила прислать скорую помощь, операторы приняли звонок, тяжелобольная женщина прождала медиков три часа, но на помощь так никто и не приехал.

Больную пневмонией пенсионерку в бессознательном состоянии обнаружили родственники, спасти ее не удалось. Семья пострадавшей обратилась с жалобой в департамент здравоохранения.

В службе скорой помощи сообщили, что пенсионерке посоветовали самостоятельно добраться до стационара или обратиться к своему терапевту, позднее оператор сервиса экстренной помощи признала, что в момент звонка пациентки, экипажи врачей были заняты.

Ранее пациентка 10 часов ждала помощи врачей в приемном покое больницы.