Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Задыхающаяся пенсионерка несколько часов ждала бригаду скорой помощи

Metro: в Великобритании скорая помощь не приехала к задыхавшейся пенсионерке

close
100%
Shutterstock

В британском графстве Лестершир пенсионерка с пневмонией три часа ждала скорую помощь, которая так и не приехала, спасти женщину не удалось. Об этом сообщает Metro,

67-летняя Джанет Лайон из Лестершира позвонила в службу 999 с жалобами на трудности с дыханием. Пенсионерка просила прислать скорую помощь, операторы приняли звонок, тяжелобольная женщина прождала медиков три часа, но на помощь так никто и не приехал.

Больную пневмонией пенсионерку в бессознательном состоянии обнаружили родственники, спасти ее не удалось. Семья пострадавшей обратилась с жалобой в департамент здравоохранения.

В службе скорой помощи сообщили, что пенсионерке посоветовали самостоятельно добраться до стационара или обратиться к своему терапевту, позднее оператор сервиса экстренной помощи признала, что в момент звонка пациентки, экипажи врачей были заняты.

Ранее пациентка 10 часов ждала помощи врачей в приемном покое больницы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами