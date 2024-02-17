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Названо число пострадавших из-за нештатного срабатывания оружия в школе Мелитополя

Рогов сообщил о шести пострадавших из-за нештатного срабатывания оружия

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РИА Новости

В спортивной школе в Мелитополе пострадали шесть человек в результате нештатного срабатывания оружия. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«Шесть человек, включая двух детей, получили порезы от стекол. Они обратились к врачам и получили помощь на месте происшествия», — рассказал Рогов.

По его словам, никому госпитализация не потребовалась.

Следственный комитет сообщил, что по факту произошедшего ведомство организовало процессуальную проверку. Инцидент случился в ходе турнира по самбо, отметил региональный СК.

О происшествии стало известно днем 17 февраля. Тогда сообщалось, что спортивную школу эвакуировали во время соревнований.

8 февраля в селе Поречье Приморского края произошел взрыв в школьной котельной из-за кочегара, не уследившего за оборудованием.

Ранее ребенок пострадал от взрыва петарды в школе Петербурга.

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