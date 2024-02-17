После обстрела ВСУ Белгорода в больницах находятся 14 человек

В больницах после обстрела Вооруженными силами Украины Белгорода находятся 14 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения России, передают «Известия».

«В стационарах остаются 14 пострадавших при обстреле украинскими националистами торгового центра в Белгороде, среди них двое детей. Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь», — следует из сообщения.

Отмечается, что один пациент находится в крайне тяжелом состоянии, пятеро — в тяжелом состоянии, а еще восемь человек в состоянии средней степени тяжести. При этом двое из пациентов дети.

До этого мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что всего после обстрела в Белгороде, который произошел 15 февраля, повреждены почти 200 квартир, десятки индивидуальных домов и ряд хозяйственных субъектов.

15 февраля Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по торговому центру на улице Плеханова в Белгороде. Здание получило сильные повреждения. Внутри ТЦ находились продуктовый магазин «Магнит» и аптека. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, пострадали 19 местных жителей.

Ранее обстрелявший Белгород расчет РСЗО Vampire был обнаружен в Харьковской области.