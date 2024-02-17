На окраине Запорожской области поврежден инфраструктурный объект

На окраине Запорожской области взрывом поврежден объект инфраструктуры. Об этом сообщил глава подконтрольной Украине части региона Иван Федоров в своем Telegram-канале.

«Предварительно — попадание по объекту инфраструктуры на окраине Запорожья», — сообщил Федоров.

В регионе была объявлена воздушная тревога.

Также сигналы тревоги звучали в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины в 14:46 по местному времени (15:46 по московскому). Сигналы также сработали в подконтрольных Киеву районах Донецкой народной республики (ДНР) и Запорожской области.

До этого сообщалось, что в субботу, 17 февраля, в подконтрольном Киеву городе Запорожье произошел взрыв. Информации о повреждении инфраструктуры или пострадавших местных жителях не приводилось. На подконтрольной Киеву части Запорожской области была объявлена воздушная тревога.

Позже стало известно, что в подконтрольном Киеву городе Херсоне также произошли взрывы. В регионе тоже была объявлена воздушная тревога. Затем взрывы снова повторились.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.