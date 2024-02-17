В Екатеринбурге трамвай протаранил автомобиль

В Екатеринбурге произошло ДТП с участием трамвая. Об этом сообщает Е1.

Инцидент произошел на улице Титова. В результате легковая машина, которая столкнулась со средством передвижения, получила сильные повреждения передней части.

По словам очевидцев, наиболее вероятно, что движение по направлению к конечной станции «Вторчермет» перекроют. На участке, где произошла авария, наблюдается пробка.

В комментарии для журналистов сотрудники ГИБДД сообщили, что в аварии никто не пострадал.

До этого в Нижнем Новгороде трамвай с большим количеством пассажиров внутри скатился с крутого склона. По словам очевидцев, во время падения была открыта задняя дверь. На данный момент транспортное средство снято с линии.

Ранее в Петербурге мужчина угодил под трамвай сразу после того, как его сбила машина.