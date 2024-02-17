На границе Австрии и Чехии продлили пограничный контроль

Австрийские власти продлили срок временного пограничного контроля на чешской границе до 16 апреля. Об этом со ссылкой на МВД республики сообщает ТАСС.

По словам министра внутренних дел Австрии Герхарда Карнера, продление ограничительных мер стало «одним из многочисленных шагов по борьбе с международной мафией нелегальных перевозчиков».

Кроме того, он заявил, что пограничный контроль «необходим для принятия решительных мер против экстремистов».

Австрия объявила о временном контроле на границей с Чехией 18 октября 2023 года, обосновав это притоком нелегальных мигрантов со стороны северного соседа. Те же меры осуществляются на границе со Словакией. В случае серьезных угроз безопасности государства Шенгенской зоны имеют право на такие шаги.

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