В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные карты министерства цифровой трансформации Украины.

Сообщения о тревоге поступили в 14:46 по местному времени (15:46 по московскому). Сигналы тревоги также сработали в подконтрольных Киеву районах Донецкой народной республики (ДНР) и Запорожской области.

До этого сообщалось, что в субботу, 17 февраля, в подконтрольном Киеву городе Запорожье произошел взрыв. Информации о повреждении инфраструктуры или пострадавших местных жителях не приводилось. На подконтрольной Киеву части Запорожской области была объявлена воздушная тревога. Позже стало известно, что в подконтрольном Киеву городе Херсоне также произошли взрывы. В регионе тоже была объявлена воздушная тревога. Затем взрывы снова повторились.

Вооруженные силы Российской Федерации стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.