Большинство опрошенных россиян заявили о желании принять участие в выборах

Большинство опрошенных россиян (77%) собираются принять участие в голосовании на выборах президента страны. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно опубликованным данным, 63% респондентов сказали, что точно примут участие в голосовании, еще 14% – что скорее всего примут.

В Центре отметили, что 82% опрошенных правильно назвали дату проведения выборов, 4% – только год.

При этом о готовности проголосовать за действующего главу государства Владимира Путина заявили 79% россиян, за Владислава Даванкова, выдвинутого партией «Новые люди» и Николая Харитонова от КПРФ – по 4%. Леониду Слуцкому (ЛДПР) симпатизируют 2% респондентов, говорится в сообщении ВЦИОМ.

Согласно результатам опроса Фонда общественного мнения (ФОМ), проведенного с 2 по 4 февраля 2024 года, 81% опрошенных россиян хорошо оценивают работу Путина.

Выборы президента Российской Федерации пройдут 15-17 марта 2024 года. Дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

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