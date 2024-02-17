В Челябинске мужчину избили и обокрали после просьбы закурить

Житель Челябинска пострадал после того, как откликнулся на просьбу двух женщин закурить. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел на Пограничной улице. По словам самого россиянина, к нему подошли местные жительницы. Он откликнулся на их просьбу поделиться сигаретами и, пока он отвлекся, одна из женщин его ударила. Мужчина упал, после этого у него забрали телефон и скрылись с места.

Правоохранители оперативно отыскали подозреваемых. Ими оказались женщины 31 и 25 лет, которые ранее уже были судимы. По данным полиции, к этому моменту они уже одолжили своей знакомой украденный телефон.

Устройство вернут владельцу после проведения следственных действий. В отношении женщин возбуждено уголовное дело. На данный момент они находятся в изоляторе.

Ранее в Хабаровске мужчина, угрожая людям игрушечным пистолетом, украл из банка 13 миллионов рублей.