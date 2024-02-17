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В Челябинске мужчину избили и обокрали после просьбы закурить

МВД: в Челябинске две ранее судимые женщины напали на случайного прохожего

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Житель Челябинска пострадал после того, как откликнулся на просьбу двух женщин закурить. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел на Пограничной улице. По словам самого россиянина, к нему подошли местные жительницы. Он откликнулся на их просьбу поделиться сигаретами и, пока он отвлекся, одна из женщин его ударила. Мужчина упал, после этого у него забрали телефон и скрылись с места.

Правоохранители оперативно отыскали подозреваемых. Ими оказались женщины 31 и 25 лет, которые ранее уже были судимы. По данным полиции, к этому моменту они уже одолжили своей знакомой украденный телефон.

Устройство вернут владельцу после проведения следственных действий. В отношении женщин возбуждено уголовное дело. На данный момент они находятся в изоляторе.

Ранее в Хабаровске мужчина, угрожая людям игрушечным пистолетом, украл из банка 13 миллионов рублей.

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