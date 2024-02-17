Глыба льда упала на девушку в центре Петербурга

В центре Санкт-Петербурга на 17-летнюю девушку упала глыба льда. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на собственный источник.

По данным телеканала, несчастный случай произошел на набережной реки Фонтанки. Сосулька сорвалась с крыши дома № 26Б и упала на девочку-подростка. Несовершеннолетнюю в состоянии средней степени тяжести немедленно госпитализировали.

Врачи диагностировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. В настоящее время устанавливаются обстоятельства инцидента.

До этого глыба льда упала на жительницу Воронежа и раздробила ей ноги.

Ранее стало известно, что в Югре школа выплатит компенсацию девочке, которой на голову упала снежная глыба.