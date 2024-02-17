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В Херсоне произошли взрывы

«Общественное»: в Херсоне произошли взрывы

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Shutterstock/Wirestock Creators

Взрывы снова произошли в городе Херсоне, подконтрольном Киеву. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

Других подробностей случившегося не приводится.

До этого сообщалось, что в субботу, 17 февраля, в подконтрольном Киеву городе Запорожье произошел взрыв. Информации о повреждении инфраструктуры или пострадавших местных жителях не приводится. На подконтрольной Киеву части Запорожской области была объявлена воздушная тревога. Позже стало известно, что в подконтрольном Киеву городе Херсоне также произошли взрывы. Помимо факта взрыва, других подробностей также не приводилось. В регионе тоже была объявлена воздушная тревога.

Утром 15 февраля мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице Украины произошли несколько взрывов. В городе сработали системы противовоздушной обороны (ПВО), уточнил он. Как отметил глава населенного пункта, аналогичная ситуация наблюдается в Киевской области. В ночь на 14 февраля украинское издание «Страна.ua» также сообщало о взрывах в городе Херсоне.

Ранее Зеленский констатировал преимущество РФ на поле боя.

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