В Севастополе предупредили о фейках о якобы подготовке стрельбы в школах

Глава Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в чатах и пабликах города появилась провокационная информация о якобы подготовке к стрельбе в школах. Об этом политик написал в Telegram-канале.

По его словам, все оперативные службы поставлены в известность, проводятся мероприятия по выявлению лиц, причастных к созданию канала.

Развожаев призвал родителей школьников не пересылать провокационные сообщения и не делиться подобной информацией в чатах. По его словам, таким образом граждане сами играют на руку тем, кто пытается устроить панику.

«Если вы действительно хотите помочь — пишите в чат-бот как можно подробнее. Скриншоты, ссылки, подробные сведения, откуда и кто вам переслал сообщение», – попросил губернатор.

Накануне в Ижевске вынесли приговор мужчине, который обстрелял велосипедистов из пневматики. Его приговорили к заключению в колонии строгого режима на срок 3,5 года.

15 февраля сообщалось, что в Москве неизвестные устроили стрельбу на улице Плющихе после дорожного конфликта.

Ранее губернатор Севастополя Развожаев заявил о воздушной тревоге в городе.