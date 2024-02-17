У побережья Курил произошло землетрясение

У побережья Курил зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова, передает РИА Новости.

По словам Семеновой, землетрясение произошло 17 февраля в 17.33 по местному времени (9.33 мск). Эпицентр находился в Тихом океане в 102 километрах юго-восточнее села Горное на острове Итуруп, очаг залегал на глубине 49 километров.

Сейсмолог уточнила, что подземные толчки силой 2 – 3 балла могли ощущаться на островах Шикотан и Итуруп. Пострадавших и разрушений нет, тревога цунами не объявлялась.

10 февраля сообщалось, что в Республике Алтай произошло землетрясение магнитудой 5,0.

До этого в Институте ядерных исследований РАН (ИЯИ) заявляли, что частицы легкой темной материи способны формировать подобия астероидов, которые при проходе сквозь Землю вызовут землетрясение. Темная материя — это субстанция, способная лишь к гравитационному взаимодействию и невидимая для любых телескопов. Физики-теоретики пытаются предсказать, из каких частиц она состоит и каковы их свойства. Несколько лет назад отечественные ученые провели компьютерное моделирование и выяснили, что частицы легкой темной материи определенного типа потенциально могут образовывать крупные объекты.

Ранее рядом с Камчаткой произошли землетрясения.