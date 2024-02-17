Мизулина рассказала, как относится к мемам про себя

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина поделилась мнением о мемах с собой во время беседы со студентами Самарского университета. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Мизулиной, она обожает подобные публикации про себя. Шутки помогают главе ЛБИ получить больше трафика.

«Всем весело, все смотрят, а потом все приходят ко мне и у меня остаются, на моих ресурсах», – рассказала она.

Мизулина уверена, что некоторые авторы иногда создают контент с целью посеять негатив. Такие люди, по мнению главы ЛБИ, «недооценивают этот эффект».

Мизулина добавила, что в целом любит юмор и приветствует его «здоровое» проявление. Некоторые мемы с ее участием вызывают у нее смех.

Ранее в Казани студенты университета ушли из зала во время выступления Екатерины Мизулиной.