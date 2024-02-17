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В Польше ищут источник похожего на взрыв звука под Варшавой

RMF: полиция проверяет сообщения жителей о похожем на взрыв звуке под Варшавой

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Depositphotos

Жители Мазовии — польского региона с центром в Варшаве — сообщили в полицию о похожих на сильный взрыв звуках. Правоохранительные органы ведут проверку, сообщает радиостанция RMF FM.

«Был слышен ужасный грохот, похожий на взрыв, в здании задрожали окна и стены»,— приводит радиостанция слова жительницы Жирардува, города в 40 километрах от Варшавы.

Аналогичные сообщения поступали в полицию и из других населенных пунктов воеводства.

О разрушениях или пострадавших информации нет.

Издание напоминает, что такие же жалобы поступали от жителей Мазовии в 2023 году. Позже выяснилось, что похожие на взрыв громкие звуки были вызваны полетами польских истребителей F-16 c преодолением звукового барьера.

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