Москвичка потратила почти 900 тыс. рублей на новую криптовалюту с комиссией 100%

Жительница Москвы купила криптовалюту и стала жертвой мошенников. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Женщина обратила внимание на новую криптовалюту после публикации в Telegram, где владельцы прогнозировали рост спроса на их продукт и то, что вскоре он заменит биткоин.

Россиянка решила вложить 191 тысячу в покупку монеты. Изначально криптовалюта стоила недорого, но курс рос каждый час. Это побудило 25-летнюю женщину и дальше вкладываться в монету. Таким образом она «инвестировала» 867 тысяч рублей.

Позже москвичка хотела вывести сумму, но выяснилось, что комиссия за перевод составляет 100%. После этого россиянка поняла, что ее обманули и написала заявление в полицию. Мошенников ищут.

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