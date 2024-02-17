Пенсионерка из Челябинской области живет в холода без отопления и водоснабжения

В Челябинской области женщина живет без отопления и водоснабжения всю зиму. Об этом она сама рассказала журналистам Ura.ru.

По словам пенсионерки, отопление пропало в ее квартире в середине декабря. Дом на Генераторной улице в Златоусте, где живет женщина, был построен в 1935 году и признан аварийным в 2018-ом. К настоящему времени почти все жильцы съехали, но в одном из подъездов живут два пенсионера, один из которых является инвалидом. Пожилые люди боятся менять место жительства и уверены, что жилье, которое им предоставят власти тоже будет разрушенным.

«Недавно отключили еще и холодную воду (горячей воды нет, так как она не предусмотрена). Присылают отписки, что за обеспечение дома коммуникациями отвечает управляющая компания. Связаться с управляющей компанией ООО «Уральский центр недвижимости» невозможно, на телефон они не отвечают», — пожаловалась пенсионерка.

Она заявила, что представители управляющей компании предложили ей лишь два варианта на выбор — переезд в маневренный фонд или ремонт системы отопления своими силами.

Ранее стало известно, что 88-летняя женщина из Магнитогорска живет в затопленном подвале после потери дома.