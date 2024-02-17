В Петербурге возлюбленная участника СВО купила на его деньги дорогую машину и скрылась

В Петербурге ищут женщину, скрывшуюся после того, как потратила деньги участника СВО. Об этом сообщает «Фонтанка».

По словам самого военного, петербурженка изменяла ему, но мужчина ее прощал. За две недели до инцидента пара решила купить подержанную машину марки Audi на деньги самого участника СВО. Россиянин не мог участвовать в сделке из-за сломанной ноги, поэтому предполагалось, что все необходимое сделает его возлюбленная.

В результате женщина приобрела автомобиль стоимостью около миллиона рублей и позже уехала. Бывшему партнеру россиянка прислала его банковскую карту, на балансе которой были 53 тысячи рублей. До произошедшего там было два миллиона рублей.

Мужчина обратился в полицию. На данный момент его экс-возлюбленную ищут.

Ранее в Кемеровской области мошенники украли с карты не вернувшегося домой участника СВО 1,2 миллиона рублей.