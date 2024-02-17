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В Петербурге судимый отчим изнасиловал падчерицу

«Фонтанка»: в Петербурге падчерица обвинила отчима в изнасиловании

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Depositphotos

В Красносельском районе Петербурга 18-летняя девушка обвинила судимого отчима в изнасиловании. Об этом сообщает «Фонтанка».

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 18-летняя жительница Горелово, девушка сообщила, что в ночь на 17 февраля ее изнасиловал ранее судимый отчим.

Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого, выяснилось, что 46-летний мужчина уже имел проблемы с законом, он был судим за тяжкое преступление и вышел на свободу в 2017 году. По факту изнасилования возбуждено уголовное дело, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее на Алтае двое мужчин изнасиловали молодую женщину, угрожая ей ножом.

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