В Петербурге судимый отчим изнасиловал падчерицу

В Красносельском районе Петербурга 18-летняя девушка обвинила судимого отчима в изнасиловании. Об этом сообщает «Фонтанка».

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 18-летняя жительница Горелово, девушка сообщила, что в ночь на 17 февраля ее изнасиловал ранее судимый отчим.

Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого, выяснилось, что 46-летний мужчина уже имел проблемы с законом, он был судим за тяжкое преступление и вышел на свободу в 2017 году. По факту изнасилования возбуждено уголовное дело, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее на Алтае двое мужчин изнасиловали молодую женщину, угрожая ей ножом.