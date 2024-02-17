Россиянин продал найденное 20 лет назад ружье и попал под суд

Житель Краснодарского края предстанет перед судом за продажу огнестрельного оружия. Об этом сообщает полиция Кубани.

Недавно 42-летний мужчина решил продать двуствольное охотничье ружье, найденное им около 20 лет назад. Все эти годы, как уточняется, он незаконно хранил оружие дома.

Продавец искал покупателя среди знакомых, однако о запланированной им сделке узнали полицейские. В назначенный день мужчина передал ружье новому владельцу на автобусной остановке. После чего покупатель сдал покупку правоохранителям, а те задержали продавца.

В отношении мужчины было возбуждено дело о незаконном сбыте гражданского огнестрельного гладкоствольного оружия. Обвиняемому грозит до четырех лет лишения свободы.

Ранее россиянину, который cтрелял в собаку из найденного в лесу ружья, дали условный срок.