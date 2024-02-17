Задержанный в Аргентине россиянин даст показания, чтобы его не выдали Украине

Россиянин Игорь Чуркин, об экстрадиции которого просит Украина, даст показания перед комиссией по предоставлению убежища в Аргентине. Об этом рассказал адвокат Чуркина Кристиан Рубилар, слова которого передает РИА Новости.

Адвокат заявил, что россиянин даст показания 23 февраля. По его словам, в случае положительного решения комиссии экстрадиция Чуркина на Украину не состоится.

Кроме того, защита Игоря Чуркина просит суд Аргентины определиться с вопросом о предоставлении ему гражданства, что даст ему право быть судимым в латиноамериканской стране.

30 января полиция Аргентины задержала Чуркина по запросу Киева. На Украине его обвиняют по статье 383 уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за заведомо ложное сообщение о совершении уголовного преступления.

6 февраля заведующая консульским отделом посольства России в Буэнос-Айресе Наталия Пустовалова сообщила, что Чуркин попросил аргентинские власти предоставить ему политическое убежище.

2 февраля сообщалось, что Игорь Чуркин, задержанный в аэропорту Буэнос-Айреса по запросу Украины, был освобожден аргентинским судом под подписку о невыезде из страны. Представители украинских правоохранительных органов заявили, что мужчина якобы обманом пытался сохранить бизнес на Украине за счет госбанка.

Ранее Рубилар заявил о низкой вероятности выдачи Чуркина Киеву.