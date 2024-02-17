Пенсионерку с болезнью Альцгеймера изнасиловали на популярном курорте

На Багамских островах 80-летняя пенсионерка из Канады подверглась изнасилованию во время семейного отдыха. Об этом сообщает Daily Mail.

Жительница Канады отдыхала вместе дочерью на одном из курортов на Багамских островах, в один из дней женщины познакомились с пожилым мужчиной и согласились поужинать с ним. После ужина 80-летняя туристка села в лифт вместе с новым знакомым, который воспользовался беспомощным состоянием пенсионерки, завел ее в свой номер, где набросился на женщину и изнасиловал.

Дочь пострадавшей обратилась с заявлением в полицию, по подозрению совершении преступления был задержан 61-летний турист из Канады. Как отметили представители полицейского департамента, пострадавшая не сразу смогла вспомнить о произошедшем — у пожилой женщины диагностирована болезнь Альцгеймера.

Ранее трое неизвестных напали на женщину в ее доме, связали и попытались изнасиловать.