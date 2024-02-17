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На Камчатке воспитатель детсада протащила ребенка волоком по снегу

На Камчатке жестокое обращение воспитателя с ребенком попало на видео

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Прокуратура Вилючинска организовала проведение проверки по факту жестокого обращения с ребенком в детском саду. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в детском саду «Морячок» в городе Вилючинск и попал на записи камер видеонаблюдения. На кадрах ролика, который распространили в сети горожане, видно, как женщина, уводя детей с прогулки, хватает одного из отставших за капюшон. Когда ребенок падает, она продолжает тащить его за собой, после чего резким движением ставит на ноги.

Прокуратура Вилючинска организовала проверку по факту грубого отношения к ребенку, как сообщили в администрации дошкольного учреждения, в детском саду проводится внутренне расследование.

Ранее в Уссурийске воспитательницу, силой пытавшуюся уложить ребенка спать, отправили под арест.

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