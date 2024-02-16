В Петербурге прошли массовые задержания на акции в память о Навальном

В Санкт-Петербурге прошли массовые задержания на Воскресенской набережной. Об этом сообщил депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский.

Вечером полиция стала задерживать людей, которые пришли к памятнику жертвам политических репрессий, чтобы возложить цветы в память об Алексее Навальном. Среди задержанных — журналистка RusNews Элина Козич и фотограф «Новой газеты» Алексей Душутин, снимавший акцию. Их загнали в автозак и доставили в 28-й отдел полиции, но чуть позже отпустили.

Как сообщает издание «Ротонда», всего полиция задержала около 20 человек. Некоторые задержания за неповиновение законным распоряжениям сотрудников полиции были особенно жесткими и попали на видео.

Сегодня во время возложения цветов в память об Алексее Навальном как минимум 11 человек были задержаны у мемориала журналистки Ирины Славиной в Нижнем Новгороде. Среди причин задержания — нарушение установленного порядка проведения митинга, а также съемка стратегических объектов.

16 февраля в ИК-3 «Полярный волк» в поселке Харп осужденный Навальный почувствовал себя плохо, вернувшись с прогулки, и практически сразу потерял сознание. Во ФСИН сообщили, что к нему прибыли медработники учреждения и провели все реанимационные мероприятия, но они не дали результатов.

С 2021 года Навальный находился в заключении. В октябре 2022 года ему предъявили обвинения в создании и организации экстремистского сообщества, участии в нем, а также в финансировании экстремистской деятельности.

4 августа 2023 года Мосгорсуд приговорил Навального по этому делу к 19 годам колонии особого режима. В декабре стало известно, что его перевели в исправительную колонию в Ямало-Ненецком автономном округе.

Ранее в Москве напомнили об ответственности за участие в несогласованных акциях.