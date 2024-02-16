Политолог оценил перспективы достижения Россией технологического суверенитета

Поставленная президентом России Владимиром Путиным задача по достижению технологического суверенитета страны — вопрос национальной безопасности и будущего государства, заявил в беседе с «Газетой.Ru» политолог, профессор Высшей школы экономики Марат Баширов. Эксперт убежден, что Россия имеет все необходимые ресурсы для реализации этой цели.
По мнению политолога, введенные в отношении России санкции стали стимулом для развития российской экономики.
«Отечественным предприятиям требуется все больше высококлассных специалистов. Развитие кадрового потенциала страны требует огромных усилий. И государство решает эту задачу — по запущенной программе специалитета к 2028 году будет подготовлено около 1 млн специалистов», — отметил Марат Баширов.
Он также подчеркнул, что система образования в стране перестраивается на сотрудничество с предприятиями.
Промышленную роботизацию политолог назвал новой гордостью России, указав, что в Челябинске расширяет свои мощности первое в стране предприятие, специализирующееся на производстве роботов-манипуляторов при полном импортозамещении всех комплектующих и оборудования.
Этот работающий на базе кузнечно-прессового предприятия объект, который называют «Заводом роботов», стал первой точкой визита главы государства во время его рабочей поездки в Челябинск, отметил эксперт.
«Сегодня делается ставка на промышленную роботизацию. Это важнейший фактор развития новой экономики России», — констатировал Марат Баширов.
Политолог обратил внимание на активное развитие науки и высокотехнологичных производств в Челябинской области. Также он отметил, что регион стал крупнейшим центром производства вооружения и военной техники.
Профессор ВШЭ считает, что зависимость от иностранных технологий делает страну уязвимой к внешнему давлению и замедляет ее развитие.
«Сильная научно-технологическая база — это гарант успеха государства во многих сферах, его конкурентоспособность на мировой арене», — заключил Баширов.
16 февраля на территории индустриального парка «Станкомаш» президент России Владимир Путин провел встречу со студентами и работниками промышленных предприятий Челябинской области.