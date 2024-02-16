Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Кремле высказались о реакции Запада по поводу смерти Навального

Песков: заявления западных политиков о смерти Навального абсолютно оголтелые

close
100%
Сергей Гунеев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «абсолютно оголтелыми» заявления западных политиков в связи со смертью Алексея Навального. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель Кремля обратил внимание, что еще нет никакой официальной информации о причинах смерти Навального, а резкие заявления со стороны стран Запада уже поступают.

«Очевидно, что они абсолютно оголтелые. Мы считаем абсолютно недопустимыми такие заявления. Они неприемлемы. Так мы к ним и относимся», — подчеркнул Песков.

До этого отец Алексея Навального Анатолий подтвердил, что его сын умер. Он добавил, что пока ничего не может сказать насчет похорон.

По словам медиков, Навального пытались реанимировать более получаса.

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) направила комиссию в колонию на Ямале, где сидел Навальный, для выяснения обстоятельств его смерти. Комиссия состоит из руководителей и сотрудников оперативно-режимных и медицинских подразделений центрального аппарата ФСИН.

Ранее в ОНК рассказали о состоянии Навального незадолго до смерти.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами