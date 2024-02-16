В Кремле высказались о реакции Запада по поводу смерти Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «абсолютно оголтелыми» заявления западных политиков в связи со смертью Алексея Навального. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель Кремля обратил внимание, что еще нет никакой официальной информации о причинах смерти Навального, а резкие заявления со стороны стран Запада уже поступают.

«Очевидно, что они абсолютно оголтелые. Мы считаем абсолютно недопустимыми такие заявления. Они неприемлемы. Так мы к ним и относимся», — подчеркнул Песков.

До этого отец Алексея Навального Анатолий подтвердил, что его сын умер. Он добавил, что пока ничего не может сказать насчет похорон.

По словам медиков, Навального пытались реанимировать более получаса.

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) направила комиссию в колонию на Ямале, где сидел Навальный, для выяснения обстоятельств его смерти. Комиссия состоит из руководителей и сотрудников оперативно-режимных и медицинских подразделений центрального аппарата ФСИН.

Ранее в ОНК рассказали о состоянии Навального незадолго до смерти.