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В Москве напомнили об ответственности за участие в несогласованных акциях

Прокуратура Москвы напомнила о недопустимости участия в несогласованных акциях

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Maxim Shemetov/Reuters

Прокуратура Москвы предостерегла граждан от участия в мероприятии, организуемом с нарушением установленного порядка проведения митингов. Сообщение ведомства опубликовано на его сайте.

«В связи с распространением в сети интернет, в том числе в социальных сетях, призывов к неопределенному кругу лиц принять участие в массовой акции в центре Москвы прокуратура г. Москвы считает необходимым предостеречь о недопустимости нарушения закона», — сообщает прокуратура столицы.

Там подчеркнули, что указанное мероприятие не согласовано с органами исполнительной власти города, как того требует установленный законом порядок.

В прокуратуре напомнили, что за проведение несанкционированных акций, а также призывы в них участвовать и непосредственное участие грозит наказание по статье 20.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Среди возможных санкций — административный арест.

10 февраля прокуратура Москвы публиковала аналогичное предупреждение.

До этого ведомство призвало граждан ориентироваться только на официальные источники информации, когда речь идет о каких-либо происшествиях. В то же время сотрудники надзорного органа отметили, что за распространение ложных сведений человека могут привлечь к ответственности.

Ранее в МИД РФ пообещали своевременно отвечать на недружественные акции со стороны западных стран.

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