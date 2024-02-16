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Два лыжника попали под лавину во французских Альпах

Двух лыжников спасли после схода лавины во французских Альпах

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Global Look Press

Лавина сошла на французском горнолыжном курорте, два человека пострадали. Об этом сообщает портал Radio Mont Blanc.

Днем 14 февраля лавина сошла на курорте Праз-де-Лис. В снежный поток попали двое мужчин, их отнесло на 200 метров.

Среди пострадавших — 45-летний турист из Англии и 40-летний отец троих детей, которые стали невольными свидетелями инцидента. Последнего нашли через 30 минут поисков. В шоковом состоянии и с легкими травмами он был доставлен в больницу.

В спасательной операции участвовали более 30 человек, а также четыре собаки и два вертолета.

Ранее заваленного лавиной лыжника спасли благодаря торчащей из сугроба руке спустя часы поисков.

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