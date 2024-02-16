Два лыжника попали под лавину во французских Альпах

Лавина сошла на французском горнолыжном курорте, два человека пострадали. Об этом сообщает портал Radio Mont Blanc.

Днем 14 февраля лавина сошла на курорте Праз-де-Лис. В снежный поток попали двое мужчин, их отнесло на 200 метров.

Среди пострадавших — 45-летний турист из Англии и 40-летний отец троих детей, которые стали невольными свидетелями инцидента. Последнего нашли через 30 минут поисков. В шоковом состоянии и с легкими травмами он был доставлен в больницу.

В спасательной операции участвовали более 30 человек, а также четыре собаки и два вертолета.

Ранее заваленного лавиной лыжника спасли благодаря торчащей из сугроба руке спустя часы поисков.