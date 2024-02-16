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Неизвестные напали на судно у берегов Йемена

Британские ВМС сообщили о новом нападении неизвестных на судно у берегов Йемена

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Ariel Schalit/AP

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) сообщил о новом нападении на судно у побережья Йемена. Об этом сообщает ТАСС.

В UKMTO подчеркнули, что нападение произошло в 16:31 мск. По данным центра, инцидент произошел более чем в 130 км к северо-западу от йеменского порта Аль-Муха. Там отметили, что в текущий момент власти расследуют обстоятельства произошедшего.

В UKMTO посоветовали соблюдать осторожность и сообщать о любой подозрительной активности.

До этого член политбюро правящего на севере Йемена шиитского движения «Ансар Аллах» Хузам аль-Асад заявил, что США бомбят в Йемене пустыри и опустевшие военные лагеря, обманывая мир.

Он обратил внимание, что удары США и Великобритании по Йемену с военных кораблей и самолетов «не оказали никакого влияния» на состояние вооруженных сил страны. Хузам аль-Асад подчеркнул, что обстрелы также никак не повлияли на стратегию руководства, позицию народа и армии «в поддержке угнетенного палестинского народа».

Ранее хуситы объявили о намерении атаковать коммерческие суда в Красном море каждые 12 часов.

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