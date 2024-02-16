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Неизвестный украл у москвича рюкзак с 33 млн рублей в День влюбленных

РЕН ТВ: в Москве у бизнесмена украли рюкзак с 33 млн рублей в День влюбленных

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Shutterstock/FOTODOM

В Москве неизвестный украл у бизнесмена рюкзак с 33 млн рублей в День влюбленных. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, инцидент произошел 14 февраля возле магазина на Московской улице в Новой Москве. Неизвестный выхватил у предпринимателя рюкзак и скрылся. Сообщается, что внутри находилось больше 33 млн рублей.

Сотрудники правоохранительных органов занимаются поисками грабителя. Отмечается, что злоумышленник был одет в оранжевый жилет и черную одежду. Прочие детали и обстоятельства произошедшего на данный момент не уточняются.

Ранее в Петрозаводске дворник нашел во дворе рюкзак, набитый деньгами.

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