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Челябинец при помощи сим-карты оформил кредиты на экс-супругу

В Челябинске мужчина с помощью сим-карты оформил на экс-супругу кредиты

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Depositphotos

В Челябинске мужчина оформил на бывшую супругу кредиты при помощи ее сим-карты. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на омбудсмена Юлию Сударенко.

По информации агентства, мужчина воспользовался оставшейся у него сим-картой бывшей жены и при помощи нее оформил на россиянку несколько виртуальных кредитных карт. Женщина узнала об этом, когда начала получать от банка уведомления о наличии задолженности.

По факту произошедшего женщина обратилась в полицию, однако ей несколько раз отказали в возбуждении уголовного дела. Позже, когда прокуратура Калининского района настояла, дело по статье о мошенничестве все же возбудили. При этом банк, в котором у россиянки по вине экс-супруга появилась задолженность, перестал начислять проценты.

Ранее мошенники обманули россиянку на 24 млн рублей, предложив обновить сим-карту.

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