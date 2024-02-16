Неизвестный сжег иномарку за 8,5 млн рублей в красноярском гараже

В Красноярске неизвестный сжег в гараже иномарку за 8,5 млн рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, неизвестный злоумышленник в темное время суток пробрался к гаражу, где стоял автомобиль, и залил в вентиляцию горючее. Затем он поджег легковоспламеняющуюся жидкость — машина моментально вспыхнула вместе с гаражом.

Пламя практически полностью уничтожило дорогостоящую иномарку, сообщает РЕН ТВ. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность поджигателя, детали и обстоятельства инцидента.

До этого неизвестный подорвал дорогую иномарку в центре Красноярска. Внедорожник Range Rover в результате пожара сгорел полностью.

Ранее двое мужчин сожгли «УАЗ Патриот» военнослужащего.