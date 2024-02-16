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Безработный юноша из Челябинска обманул около 20 человек, предлагая им стать инвесторами

В Челябинске задержали 19-летнего афериста, обманом получившего 1,5 млн рублей

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Ilya Naymushin/Reuters

В Челябинске уголовное дело возбудили в отношении молодого человека, который успел обмануть около 20 человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Несколько человек обратились в полицию города и оставили заявления о мошенничестве. По каждому из фактов обращения было возбуждено уголовное дело, после чего их объединили в одно производство. По подозрению в совершений преступлений полицейские задержали безработного и ранее судимого 19-летнего местного жителя. Правоохранители установили, что в течение прошлого года молодой человек обманывал граждан, обещая им прибыль от вложений в инвестиции на популярном онлайн-сервисе обмена цифровых валют. Пострадавшие оформляли кредиты и перечисляли кредитные деньги на указанные им расчетные счета, а в ответ получали скриншоты из приложения с указанием текущей прибыли.

«Никакой деятельности на электронной платформе фигурант не вел и финансовых операций не совершал. С целью получения большей прибыли злоумышленник предлагал своим «инвесторам» вовлекать в данную схему их знакомых и друзей. Подозреваемый обманул около 20 человек из Челябинска, Челябинской и Свердловской областей, а также Республики Татарстан», — уточнили в ведомстве.

До этого мошенник уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений. Общая сумма ущерба от его действий составила более 1,5 млн рублей, эти деньги он потратил по своему усмотрению. Фигуранта отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее мошенник продавал туристам поддельные антиковидные сертификаты и лишился свободы.

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