Новорожденного ребенка нашли завернутым в пакет во дворе дома в Новосибирске

В Новосибирске нашли младенца на улице, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в региональном управлении СК.

Полиэтиленовый пакет с новорожденным ребенком внутри был обнаружен возле жилого дома в Железнодорожном районе города.

«Младенец доставлен бригадой скорой помощи в медицинское учреждение, ему оказывается необходимая помощь, — уточнили в следственном управлении.

Сотрудники СК уже возбудили уголовное дело о покушении на малолетнего. Сейчас следователи и криминалисты работают на месте, где была сделана сегодняшняя находка. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Ранее младенца нескольких часов от роду похитили из отделения для новорожденных в немецкой клинике.