В Москве суд оставил под арестом главу узбекского землячества

Усман Баратов/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Суд оставил под стражей главу узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова. Об этом говорится в сообщении на сайте судов общей юрисдикции Москвы.

«Московский городской суд рассмотрел апелляционные жалобы... и оставил постановление районного суда без изменения», — говорится в сообщении.

19 января сообщалось, что главу узбекской диаспоры «Ватандош» Усмана Баратова арестовали после его скандального поста об участниках спецоперации в соцсетях. На Баратова завели уголовное дело за возбуждение ненависти или вражды 18 января. Согласно материалам следствия, в декабре 2023 года Баратов разместил на своей личной странице в соцсети публикацию, унижающую достоинство группы лиц, в том числе участников спецоперации.

Глава узбекской диаспоры Москвы, юрист Бахром Исмаилов заявил, что Баратов должен публично извиниться и «ответить по закону» за свои посты и высказывания.

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