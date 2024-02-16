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Неизвестные напали на прохожего и 11 раз ударили его ножом из-за телефона

Во Франции грабители изрезали случайную жертву ножом ради телефона

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Sarah Meyssonnier/Reuters

Французская полиция ищет грабителей, которые изрезали мужчину ножом ради его телефона. Об этом сообщает actu17.

Все произошло 13 февраля в муниципалитете Арнувиль, к северу от Парижа. Вечером 26-летний пострадавший шел в гости к родственникам, когда на него напала группа неизвестных в масках. Сначала нападавшие обрызгали его слезоточивым газом, а затем нанесли 11 ударов ножом и отобрали мобильный телефон. Мужчина получил серьезные ранения, но все же смог добраться до дома. Весь в крови он предстал перед родственниками и рассказал, что с ним произошло.

Члены семьи немедленно доставили молодого человека в больницу. Врачи установили, что повреждения пациенту нападавшие могли причинить одним или несколькими видами холодного оружия. Известно, что к настоящему времени состояние пострадавшего стабилизировалось, и его жизни больше ничего не угрожает.

Полиция разыскивает преступников, возбуждено дело о разбойном нападении с применением оружия.

Ранее в Ленобласти на пенсионера напали двое в балаклавах и связали его, потребовав деньги.

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