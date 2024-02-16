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Россиянам объяснили причины резких скачков стоимости такси

Автоэксперт Ян: в стоимости такси нет справедливости – все зависит от агрегатора

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

В ценообразовании на услуги такси, в том числе – в плохую погоду, нет справедливости, так как это полностью зависит от решения самого агрегатора, заявил автоэксперт Роберт Ян. ФАС и Минтранс придерживаются позиции, что цены на такси должны регулироваться спросом и предложением, напомнил он в беседе с телеканалом «360».

«Это значит, что цену нельзя регулировать законодательно. Цена устанавливается из баланса спроса и предложения, что соответствует правому статусу. Если кто-то хочет изменить это, то есть официальная точка зрения ФАС и Минтранса», — объяснил Ян.

У ФАС сегодня есть отдельная норма, согласно которой регионы вправе сами регулировать цену в пределах максимального и минимального значения на рынке, добавил эксперт. При этом до сих пор никто не проводил анализ, насколько справедливо динамическое ценообразование, добавил он.

«Справедливого ценообразования в такси по факту нет. Повышается спрос — агрегатор повышает цену, потому что ему захотелось. Спрос растет на 30%, а цена — в три раза, почему так происходит, никто не знает», — констатировал автоэксперт.

Чтобы сделать ситуацию более справедливой, нужно закрепить ценообразование на такси в России на законодательном уровне, считает Ян. По-другому проблему не решить, так как пассажиры жалуются на слишком дорогие услуги, а водители выступают против фиксированной цены, считая ее слишком низкой, добавил он.

Напомним, в Госдуме призвали ограничить наценку на услуги такси в плохую погоду. Так, по мнению депутата Виталия Милонова, в снежную погоду не должен превышать 20% от обычной стоимости поездки в обычных условиях. Эксперты, однако, предупреждают, что такая мера уведет перевозки в серую зону.

Ранее ФАС уличила «Яндекс.Такси» в завышении цен на услуги.

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