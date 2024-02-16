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Эксперт оценил перспективы строительства ВСМ Москва — Минск

Экономист Лизан: ВСМ выгодна как Москве, так и Минску

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Максим Блинов/РИА Новости

Появление высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), соединяющей Москву и Минск, заметно сократит время в пути, что позитивно скажется на контактах между странами. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал экономист Иван Лизан. По его словам, решение построить ВСМ в очередной раз подтверждает приверженность курсу на сближение России и Белоруссии.

«В первую очередь стоит ожидать повышения взаимного туристического потока. Расстояние между столицами Белоруссии и России составляет почти 700 км. Уже сейчас из одного пункта в другой можно добраться за семь часов. С запуском ВСМ время в пути серьезно сократится. Конечно, такой маршрут будет пользоваться спросом как среди белорусов, так и среди россиян», — отметил Лизан.

Кроме того, по его словам, появление ВСМ положительно скажется на бизнес-коммуникациях между странами.

15 февраля президент России Владимир Путин заявил о готовности страны к развитию высокоскоростных железнодорожных магистралей. Дебютным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. В перспективе подобные пути должны появиться в направлении Рязани, Казани, Екатеринбурга, Адлера и Минска.

Позднее стало известно, что белорусский лидер Александр Лукашенко поддержал строительство ВСМ до Минска.

Ранее Россия предоставила Белоруссии скидку на железнодорожные перевозки.

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