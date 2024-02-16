Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Юрист перечислила документы, которые важно проверить при покупке «вторички»

Юрист Сунцова: при покупке вторичного жилья важно проверить паспорт собственника

close
100%
Depositphotos

При покупке вторичного жилья необходимо проверить паспорт собственника, а также документы на недвижимость. Об этом в беседе с РИАМО рассказала ведущий юрист юридического департамента компании «ТСН Недвижимость» Елена Сунцова. Также, по ее словам, важно изучить правоустанавливающие документы.

«По формату это может быть договор передачи квартиры в собственность граждан, договор купли-продажи, договор дарения, договор мены, свидетельство о праве на наследство по закону или по завещанию, справка ЖСК о выплаченном пае, соглашение определения долей, решение суда о признании прав собственности и другое», — рассказала Сунцова.

Третьими по важности, по ее словам, идут правоподтверждающие документы. Это может быть регистрационное удостоверение БТИ, которое выдавалось в начале 1990-х, свидетельство о праве собственности, выписки из ЕГРП, ЕГРН (первичные), пояснила эксперт.

До этого «Интерфакс» со ссылкой на данные Росреестра сообщал, что в Москве в 2023 году было заключено рекордное количество сделок на вторичном рынке жилья.

По данным ведомства, всего в прошлом году в Москве было оформлено около 175 тысяч сделок по покупке вторичного жилья. Это в 1,3 раза больше, чем в 2022 году.

Ранее в гильдии риелторов оценили, когда в России снизятся цены на жилье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами