Юрист перечислила документы, которые важно проверить при покупке «вторички»

При покупке вторичного жилья необходимо проверить паспорт собственника, а также документы на недвижимость. Об этом в беседе с РИАМО рассказала ведущий юрист юридического департамента компании «ТСН Недвижимость» Елена Сунцова. Также, по ее словам, важно изучить правоустанавливающие документы.

«По формату это может быть договор передачи квартиры в собственность граждан, договор купли-продажи, договор дарения, договор мены, свидетельство о праве на наследство по закону или по завещанию, справка ЖСК о выплаченном пае, соглашение определения долей, решение суда о признании прав собственности и другое», — рассказала Сунцова.

Третьими по важности, по ее словам, идут правоподтверждающие документы. Это может быть регистрационное удостоверение БТИ, которое выдавалось в начале 1990-х, свидетельство о праве собственности, выписки из ЕГРП, ЕГРН (первичные), пояснила эксперт.

До этого «Интерфакс» со ссылкой на данные Росреестра сообщал, что в Москве в 2023 году было заключено рекордное количество сделок на вторичном рынке жилья.

По данным ведомства, всего в прошлом году в Москве было оформлено около 175 тысяч сделок по покупке вторичного жилья. Это в 1,3 раза больше, чем в 2022 году.

Ранее в гильдии риелторов оценили, когда в России снизятся цены на жилье.